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Ankara'daki Fetö Operasyonunda Polis, Okunmuş Su Buldu
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Ankara'daki FETÖ Operasyonunda Polis, Okunmuş Su Buldu

ANKARA'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA POLİS, OKUNMUŞ SU BULDU

Ankara'daki FETÖ operasyonunda, mahrem imamların da olduğu 30 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda sahte kimlikler, para ve çok sayıda "okunmuş su" bulundu.

Tarih : 01 Haziran 2018, 08:10
Puan Ver : Ankara'daki Fetö Operasyonunda Polis, Okunmuş Su Buldu(6/10)2

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde aralarında "mahrem imamların" da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi

SABAHA KARŞI 30 ADRESE OPERASYON

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

30 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

OKUNMUŞ SU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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