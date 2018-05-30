ANKARA'DA SUYA KAPILAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ, KOCASI BAYGIN HALDE BULUNDU
Ankara'da yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sele kapılan kadın, hayatını kaybederken kocası çamura batmış halde bulundu.
Ankara'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Bala İlçesi Yöreli Köyü'nde, karı ve koca sele kapıldı. Sele kapılan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yarı baygın halde bulundu.
SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu. Sele kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybederken eşi Satılmış Çalışkan (66) yarı baygın halde tarlanın içerisinde bulundu.
KOCASI, TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BAYGIN BULUNDU
Toprağa yarı gömülü halde bulunan Satılmış Çalışkan ve olay yerinde vefat ettiği belirtilen Naciye Çalışkan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
4 Çocuk annesi olan Naciye Çalışkan Yöreli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Kurtarılan Satılmış Çalışkan'ın tedavisi Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
- Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar