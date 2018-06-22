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Ankara'da iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

ANKARA'DA İKİ YOLCU OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika! Ankara'da iki EGO otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Ankara'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var(10/10)6

Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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