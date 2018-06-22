Son dakika! Ankara'da iki EGO otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: haberinburada