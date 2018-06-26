ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! KRİTİK İSME GÖZALTI KARARI
Son dakika! Ankara'da Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu, 13 mahrem imam için gözaltı kararı var. Gözaltı kararı alınan isimler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı özel kalem müdürü de var.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.
POLİS 30 İSMİN PEŞİNDE
FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: haberinburada
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