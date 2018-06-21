ANKARA 10 DAKİKADA SELE TESLİM OLDU!
Ankara'da aniden bastıran sağnak yağış ile birlikte çok sayıda cadde göle döndü. Çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kalırken, iş yeri ve evleri su bastı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı. Sağanak bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay'ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: haberinburada
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