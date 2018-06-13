Anayasa Mahkemesi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "tedbiren tahliye" talebini reddetti. Demirtaş'ın bireysel başvurusu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk edildi.

DEMİRTAŞ, TEDBİR TALEBİNDE BULUNDU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla 29 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurusunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'IN "TEDBİREN TAHLİYE TALEBİ" REDDEDİLDİ

Demirtaş'ın "tedbiren tahliye talebini" aynı gün inceleyen Anayasa Mahkemesi ilgili komisyonunun, bu talebi reddettiği ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiği belirtildi.

TEDBİR TALEBİ CİDDİ BİR TEHLİKE BULUNDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI DURUMLARDA VERİLEBİLİYOR

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ AĞIR İHLALİ OLDUĞU İDDİASI

Bireysel başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu hatırlatılarak, bu tutukluluk durumunun, başvurucunun, seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu, cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluğunun devamının, ihlalin ağırlığını daha da artırdığı öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN MEŞRUİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRECEĞİNİ SAVUNUP TAHLİYE TALEP ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesinin, 2013'te CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği "hak ihlali" kararının anımsatıldığı dilekçede, Demirtaş'ın tutukluluk halinin, diğer beş adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü dikkate alındığında, bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği savunulmuş ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi istenmişti.

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Kaynak: haberinburada