AMRAM AİLESİ'NİN YALISINDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi.
İstanbul Polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi. Fransa'da olduğu için işlem yapılamayan Lolita Amram bugün Emniyet'e giderek ifade verdi. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.
15 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Amram Ailesi'ne ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait yasa dışı eserler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Falım Sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olan Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısına giden ekipler adreste arama yaptı. Çalışmada Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait satışı yasak olan 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin bulunmasının ardından 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın ifadesine başvuruldu.
"AİLE YADİGARIYDI DURUMLARI HAKKINDA BİLGİM YOK"
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Lolita Amram, işlemlerin ardından avukatlarıyla birlikte Emniyet'ten ayrıldı. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.
AMRAM AİLESİ KİMDİR?
Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Amram Ailesi, Falım sakızını da üreten İntergum firmasını, 2007'de 450 milyon dolara satmıştı. Amram Ailesi ayrıca Permatik ve Perma Sharp gibi markaların da 1990 yılına kadar sahipliğini yapmıştı. Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi
- Meb Duyurdu: Lgs Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak
- Mehmetçik'ten Kaçıp İran'a Sığınan Pkk, Neye Uğradığını Şaşırdı
- Hemşirenin Seni Ben Mi Hamile Bıraktım Deyip Hastayı Azarladığı Kavga Mahkemede Bitti
- Başbakan Yıldırım'dan Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Mesajı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
Bu Haberle İlgili Yorumlar