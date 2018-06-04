Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti
Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur
Pompeo İle Görüşen Çavuşoğlu: Yol Haritasını Konuştuk
2 Sapık, Zihinsel Engelli Kıza Cinsel İstismarda Bulunurken Yakalandı
Beşiktaşlı Mitrovic, Dünya Kupasına Gidemeyecek
Bakan Sarıeroğlu Piknikçilerle Bici Bici Yiyip, Gençlerle Şarkı Söyledi
Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
Maçı İzlerken Hayatını Kaybeden Taraftarın Vasiyeti Gerçek Oldu
Amram Ailesi'nin Yalısında Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Beyoğlu'nda Gözü Dönmüş Saldırgan Yolda Yürüyen Kadının Üzerine Atladı
Selahattin Demirtaş Karısı İle Fotoğraf Paylaşıp Şiir İle Seslendi
İngiliz Ekibi Fulham, Beşiktaşlı Gökhan İçin Girişimlere Başladı
Çakır, Dünya Kupası Öncesi Son Prova İçin Rusya'ya Gitti
Başbakan Yıldırım: İmar Barışında Başvurular 8 Haziran'da Başlayacak
Gaziantep Havalimanı'nda 2 Milyon Liralık Mücevher Ele Geçirildi
Hdp, Demirtaş'ın Trt Propaganda Çekimi İçin Ysk'ya Başvurdu
Bu Fotoğraftan Sonraki İlk Maçta Almanlar Tepki Yağdırdı
Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
Bu Da Bursa'nın Jet Fadıl'ı! 500 Aileyi Çarpıp Kaçtı

Amram Ailesi'nin Yalısında Tarihi Eserler Ele Geçirildi

AMRAM AİLESİ'NİN YALISINDA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Amram Ailesi'nin Yalısında Tarihi Eserler Ele Geçirildi(7/10)3

İstanbul Polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi. Fransa'da olduğu için işlem yapılamayan Lolita Amram bugün Emniyet'e giderek ifade verdi. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.

15 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Amram Ailesi'ne ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait yasa dışı eserler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Falım Sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olan Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısına giden ekipler adreste arama yaptı. Çalışmada Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait satışı yasak olan 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin bulunmasının ardından 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın ifadesine başvuruldu.

"AİLE YADİGARIYDI DURUMLARI HAKKINDA BİLGİM YOK"

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Lolita Amram, işlemlerin ardından avukatlarıyla birlikte Emniyet'ten ayrıldı. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.

AMRAM AİLESİ KİMDİR?

Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Amram Ailesi, Falım sakızını da üreten İntergum firmasını, 2007'de 450 milyon dolara satmıştı. Amram Ailesi ayrıca Permatik ve Perma Sharp gibi markaların da 1990 yılına kadar sahipliğini yapmıştı. Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amram  Ailesi  Nin  Yalısında  Tarihi  Eserler  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER