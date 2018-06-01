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Altının Yükselişi Devam Ediyor

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyesinde dengenledi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Altının Yükselişi Devam Ediyor(6/10)2

Dün dolar kurundaki artışların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla 188,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi.

ÇEYREK 312 LİRA, CUMHURİYET BİN 274 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 190,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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