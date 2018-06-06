ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR ÇEYREK 316 LİRA!
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.
ÇEYREK 316 LİRA, CUMHURİYET BİN 288 LİRA
Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.
Kaynak: haberinburada
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