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Almıla Hatun Karakterini Canlandıran Gönül Nagiyeva, Diriliş Ertuğrul'a Veda Etti
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Almıla Hatun Karakterini Canlandıran Gönül Nagiyeva, Diriliş Ertuğrul'a Veda Etti

ALMILA HATUN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN GÖNÜL NAGİYEVA, DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A VEDA ETTİ

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un sezon finali bölümünde 'Almıla Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Gönül Nagiyeva, senaryo gereği öldürüldü.

Tarih : 08 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Almıla Hatun Karakterini Canlandıran Gönül Nagiyeva, Diriliş Ertuğrul'a Veda Etti(8/10)4

'Diriliş Ertuğrul'un sezon finali bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. 'Almıla Hatun' karakterine hayat veren Gönül Nagiyeva, senaryo gereği diziye veda etti.

SAVAŞÇI KADIN ROLÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

'Ertuğrul'un düşmanı 'Noyan'ın kız kardeşi 'Alangoya' (Almıla Hatun) karakterini canlandıran Nagiyeva, sezon finali yapan diziye 116'ıncı bölümde dahil oldu ve savaşçı kadın rolüyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

DİZİYE NASIL VEDA ETTİ?

Dizinin 121'inci bölümünde; Noyan'ın kız kardeşi olduğu açığa çıkan Almıla Hatun, Ertuğrul ve annesi 'Hayme Hatun' tarafından tuzağa çekilir. Kendisinin deşifre olduğunu anlayan Almıla Hatun, elinde hançerle Hayme Hatun'a yaklaşır. Tam o sırada 'Ertuğrul' içeri girer. Almıla Hatun birden duraksar ve Hayme Hatun, kılıçla Almıla Hatun'u öldürür. Dizide oynadığı düşman Moğol ajanı karakterinden dolayı birçok izleyicinin nefretini toplayan Almıla Hatun, gösterdiği oyunculuk performansıyla beğeni topladı.

GÖNÜL NAGİYEVA KİMDİR?

1982 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen Gönül Nagiyeva, daha çocuk yaşlarda oyunculukla ilgili çalışmalara başladı. Bale eğitimi aldı. Üniversite yıllarında radyo ve televizyonda sunuculuk yaptı. Üniversitenin Kamu Akademisi bölümünden mezun oldu. Hem üniversite yıllarında hem de sonrasında oyunculukla ilgili çalışmalarına ve eğitim almaya devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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