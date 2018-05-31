ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINA TEPKİ GÖSTEREN TÜRK'E POLİS ŞİDDETİ
Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.
Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sunucudan Şaşırtan Hareket! Kaçamak Cevap Veren Bakanı Yayından Aldı
- Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
- İnce'nin Oğlu, Askerde 5 Gün Hapis Yatmış
- Dev Projede Son Doğru! İki Kent Arasını 15 Dakikaya Düşürecek
- Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
- Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar