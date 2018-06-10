ALMANYA'DA KORKUNÇ OLAY: BİR SALDIRGAN, CAMİDEN ÇIKAN 5 TÜRK'Ü KAMYONETLE EZDİ!
Almanya'da bir sürücü, camiden çıkan Türkler'in üzerine kamyonetini sürdü. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı din görevlilerin de olduğu yaralılar tedaviye alınırken olayın terör bağlantısı araştırılıyor.
Almanya'da yarı açık kamyonet kullanan bir sürücü, cami çıkışında 5 Türk vatandaşa çarptı. Yaralananların içerisinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlileri de bulunuyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
BİR SÜRÜCÜ, CAMİ ÇIKIŞINDA 5 TÜRK'E ÇARPTI
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir sürücünün cami çıkışındaki 5 Türk vatandaşa çarptı.
ARALARINDA DİYANET İŞLERİNDE GÖREVLİ DE VAR
Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
KAZANIN TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI TARTIŞILIYOR
Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak: haberinburada
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