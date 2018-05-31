Şubat ayında Federal Mahkeme tarafından verilen yetkiyi uygulamaya başlayan Alman yönetimi, şehirde iki ana yol, eski model ve Euro 6 standardının altındaki dizel araba trafiğine kapatıldı.

Dizel yasağının ilk uygulaması Almanya'nın Hamburg şehrinde kısmı olarak başladı. Şehirde araç geçişinin yoğun olduğu iki ana yolda eski model dizel araç kullanımı tamamen yasaklandı.

DİĞER YOLLAR İÇİN DE AYNI PROJE HAZIRLANIYOR

Alman yönetimleri şehirlerdeki elektrikli otobüs hatlarını, raylı sistemleri ve bisiklet yollarını da bu doğrultuda geliştirmek için projeler hazırlıyor.

Hamburg'da uygulanan yasak gereğince euro 6 standardına sahip olmayan dizel otomobil, SUV, ticari araç, pikap ve kamyonlar şehrin kuzeybatısındaki ana arterler Max-Brauer-Allee ve Stresemann caddelerinin 580 metre ve 1.6 kilometrelik bölümlerinden geçemeyecek.

TABELALAR ASILDI, CEZALAR BELLİ OLDU

Yasağa uymayan binek otomobiller için 25 euro, kamyonlar için 75 euro ceza kesilebilecek. Bu iki caddeyi kullanamayacak vatandaş ve şehir sakinleri için bazı istisnalar yapılarak alternatif yollar da belirlendi.

İlk aşamada ise polis rastgele çevirmeler yaparak gerektiği takdirde uyarılarda bulunacak. Cezalar bir geçiş sürecinden sonra tamamen uygulanmaya başlanacak.

Volkswagen'in emisyon skandalıyla başlayan ve binlerce aracın geri çağırılmasıyla başlayan dizelin düşüşü sonrası Alman otomotiv grubunun yanı sıra BMW, Toyota, Fiat, Nissan, Mercedes, Volvo gibi pek çok otomotiv devi ya uzun vadede dizel üretimini bırakma ya da mevcut modellerin elektrikli versiyonu çıkarma projeksiyonlarını geliştirmişti.

Federal Mahkeme'ye dizel yasağı talebi için başvuran iki çevre örgütünden biri olan ClientEarth avukatı Ugo Taddei, karar için "Almanya'da bir domine etkisi yaratacak. " derken çok sayıda şehrin ciddi hava kirliliği sorunu yaşadığına ve ve sınırlamalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yeşil Parti Lideri Cem Özdemir ise Hamburg şehrinin uygulamaya başladığı dizel araba yasağına övgüde bulundu. Özdemir, "Hamburg gelişiyor. Umuyorum ki diğer şehirler de takip edecek." ifadelerini kullandı. Greenpeace de yasağı memnuniyetle karşıladı.

DİZEL ARABA FİYATI VE SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çevre örgütleri için zafer olarak değerlendirilen ancak Alman otomobil endüstrisini sarsan karar dizel motorlu arabalara gelen talebi daha da düşürmüş durumda.

Motorlu Araçlar Endüstrisi Birliği (ZDK) tarafından 1800 bayi üzerinde yapılan araştırma sonucunda Euro 5 standardındaki dizel araç fiyatlarının yüzde 50'ye varan düşüş kaydettiği açıklanmıştı.

Dizel araba satışları, Motorlu Ulaşım Birliği (KBA) verilerine göre dünyanın en büyük üreticilerinin bulunduğu Almanya'da, nisan ayında yüzde 25.4 azalarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: haberinburada