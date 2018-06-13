ALMANYA, ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ ARAMA KARARI ÇIKARTTI
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da olduğu iddia edilen Adil Öksüz'le ilgili "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da olduğu iddia edilen Adil Öksüz'le ilgili "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı" dedi.
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Kaynak: haberinburada
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