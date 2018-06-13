Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da olduğu iddia edilen Adil Öksüz'le ilgili "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı" dedi.