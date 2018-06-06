Alman basınının, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi nedeniyle tepki gösterdiği Mesut Özil, medya gününe katılmayan tek futbolcu oldu. Özil, fotoğraf çekiminde de Merkel'e uzak mesafede durmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çekildiği için linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman basını tarafından ırkçı bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil de Alman basınına koyduğu tavırla, rengini bir kez daha gösterdi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ SÖYLEDİM"

Takım kaptanı olmasına rağmen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kampı ziyaretinde mesafeli duran Özil takım fotoğraf çekiminde de Merkel'in yanında değil, en uzak köşede kalmıştı. Almanya Milli Takım kampında bulunan Mesut dün de medya gününü boykot etti.

23 kişilik kadrodan 22 kişi medya gününe katılırken Mesut, "Ben söylenecek her şeyi söyledim" mesajı verdi.

Kaynak: haberinburada