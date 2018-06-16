ALMAN POLİSİ SORU SORAN TÜRK GENCİ KÖPEĞİNE ISIRTTI
İki Alman polis tartıştığı Türk gencini dövüp yere düşürdükten sonra köpeği üzerine saldı. Köpeğin dizlerinden ısırdığı talihsiz genç polislerden şikayetçi olacağını söyledi.
İki Alman polis tartıştığı Türk gencini dövüp yere düşürdükten sonra köpeği üzerine saldı. Köpeğin dizlerinden ısırdığı talihsiz genç polislerden şikayetçi olacağını söyledi.
ALMAN POLİSİ TÜRK GENCE SALDIRDI
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lünen kentinde yaşayan İbrahim Şahan (31), dün polis köpeğinin saldırısına maruz kalarak yaralandı.
Şahan, yaptığı açıklamada, saldırının şokunu hala yaşadığını belirterek, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.
TÜRK GENCİNİ YERE DÜŞÜRÜP KÖPEKLE SALDIRDILAR
Olayla ilgili bilgi veren Şahan, yol kenarında otururken yolun karşısındaki nargile kafeleri denetleyen köpekli polise "Köpeğin ağzındaki oyuncak kemik mi?" diye soru sorduğunu, bunun üzerine polisin kızarak üzerine yürüdüğünü ve köpeği üzerine saldığını belirtti.
Şahan, normal bir şekilde polise soru sorduğunu belirterek, "Polis ise bana, 'Köpeğin kemiği sen olmak ister misin?' tarzında bir şeyler söyledi. Daha sonra yanlarındaki diğer iki polis beni yere yıkıp polis köpeğini üzerime saldı. Uzun süre köpek bacağımı ısırdı. Köpek iki dizimi de feci şekilde ısırdı." dedi.
DOKTOR 3 HAFTA İŞ GÖREMEZ RAPORU VERDİ
Saldırıdan sonra doktora gittiğini anlatan Şahan, "Doktor 3 hafta iş göremez raporu verdi." diye konuştu.
İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve haksız yere şiddete uğradığını ifade eden Şahan, pazartesi günü avukatıyla görüşüp sorumlular hakkında şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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