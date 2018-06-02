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Alman Gazetesinden Nato İddiası: Rusya'ya Karşı 30 Bin Kişilik Birlik Kurulacak!
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Alman Gazetesinden NATO İddiası: Rusya'ya Karşı 30 Bin Kişilik Birlik Kurulacak!

ALMAN GAZETESİNDEN NATO İDDİASI: RUSYA'YA KARŞI 30 BİN KİŞİLİK BİRLİK KURULACAK!

Alman gazetesi Welt am Sonntag, NATO'nun Rusya'ya karşı 30 gün içinde harekete geçebilecek 30 bin kişilik birlik kurmaya hazırlandığı iddiasını yayınladı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Alman Gazetesinden Nato İddiası: Rusya'ya Karşı 30 Bin Kişilik Birlik Kurulacak!(9/10)5

NATO'nun 30 gün içinde harekete geçebilecek 30 bin askerden oluşacak bir birliğin kurulmasını planladığı ileri sürüldü.

Almanya'da yayımlanan "Welt am Sonntag" gazetesindeki haberde, NATO'nun Rusya'dan yapılacak bir saldırıya karşı reaksiyon yeteneğini iyileştirmek istediğine dikkati çekildi.

30 BİN KİŞİLİK ORDU HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Gazetenin, NATO diplomatlarına dayandırdığı haberinde, ittifakın kriz durumlarında 30 gün içinde harekete geçebilecek ve 30 bin askerin yer aldığı bir birlik oluşturmayı planladığı iddia edilerek, bu gücün yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle donatılmasının öngörüldüğü savunuldu.

Haberde, bu yeni müdahale gücünün mevcut 20 bin kişilik NATO Mukabele Kuvveti'nin (NRF) yanında ek olarak kurulacağı iddia edildi.

ALMANYA ÖNCÜ ROL OYNAYACAKMIŞ

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katılacağı ve gelecek hafta Brüksel'de yapılacak toplantıda bu konunun müzakere edileceği bilgisi paylaşılan haberde, temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

NATO çevrelerinde, yeni kurulacak birlikte "Almanya'nın öncü rol oynayacağının" ifade edildiği savunulan haberde, bir NATO diplomatının da "caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu göstermek için daha hızlı olmalıyız ve çok sayıda askeri ve teçhizatı hızlı taşımamız lazım." sözlerini kullandığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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