Beşiktaş'ın geçen sezonun başında Nürnberg'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya geri döndü. TSV Steinbach Kulübü, ön libero ve stoperde görev yapabilen oyuncuyu renklerine bağladıklarını duyurdu.

Gani'nin transferinden oldukça memnun olduğunu dile getiren TSV Steinbach Teknik Direktörü Matthias Mink, "Gani gibi yetenekli bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ADIM"

18 yaşındaki oyuncu ise transferi için, "Buraya gelmem kariyerimin için büyük adım. Böyle profesyonel bir çevrede kendimi geliştirebilirim" dedi.

Kaynak: haberinburada