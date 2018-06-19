ALİŞAN'A GÜLLÜ MUMLU DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
42 yaşına giren Alişan'a, eşi ve arkadaşları unutulmaz doğum bir doğum günü sürprizi hazırladı.
Yakın zamanda baba olacağını öğrenen Alişan'a bir sürpriz de doğum gününde geldi. Arkadaşları ve eşi Alişan'a güller ve mumlarla sürpriz bir doğum günü partisi hazıladılar. 42 yaşına giren taze damat, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaşarak eşine yazdığı duygusal notla anlattı.
Alişan, doğum günü sürprizinde emeği geçen arkadaşlarına da teşekkür etmeyi unutmadı.
Alişan'ın yakın dostu olan Ece Erken de oğlu Eymen ile Alişan'ın fotoğrafını paylaşarak dostunun doğum gününü esprili bir dille kutladı."İkiz olursa 2 tane mi altın takmak zorundayız" yazan Erken'e Alişan "İkiz olursa bildiricem sana merak etme" diye cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
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