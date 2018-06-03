Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti
Ali Koç'un Seçilmesinden Sonra Vefa Küçük Görevinden Ayrıldı
Erdoğan'dan Muhalefete Demirtaş Tepkisi: Türbe Gibi Gidiyorlar!
Bozdağ'dan İnce'ye Sert Tepki: Apolet Sökme Görevi Pkk, Fetö Tarafından Mı Verildi?
Manisa'da Tehlikeli Gerginlik! Vatandaşlarla Hdp'liler Tekme Tokat Birbirine Girdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Stadı Terk Etti
Fenerbahçe'ye Güneş Doğdu! Yeni Başkan Ali Koç
Mehmet Şimşek'ten Kritik Dolar Çıkışı: Şuanda Kontrol Altında
Ağaoğlu, 'iflas Etti' İddialarını Yalanladı
Fetö'nün Kirli Para Transferi Deşifre Oldu!
Referandumu Hatasız Bilen Şirket, 24 Haziran Anketini Yayınladı
Fatma Şahin, Meral Akşener'e Fotoğraflarla Cevap Verdi
Ali Koç, Taraftarlarla Karşılıklı Tezahürat Yaptı
Tam 150 Bin Kişi Mağdur Oldu! Bu Tuzağa Siz De Düşmeyin
Johnny Depp'in Son Hali Hayranlarını Korkuttu
Güvenlik Kamerasına Yakalanan Hırsızlar Ev Sahibine Şikayetçi Olma Diye Yalvardı
Fenerbahçe Kongresinde Gerginlik! Oy Kullanmaya Geldiğine Pişman Oldu
Aykut Kocaman, Tarihi Kongrede Oyunu Kullandı
Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
Volkan Demirel, Oy Kullanmak İçin Kadıköy'de

Ali Koç'un Seçilmesinden Sonra Vefa Küçük Görevinden Ayrıldı

ALİ KOÇ'UN SEÇİLMESİNDEN SONRA VEFA KÜÇÜK GÖREVİNDEN AYRILDI

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından KAP'a yapılan bildirimde Vefa Küçük'ün 6 yılı tamamlaması sebebiyle görevinden ayrıldığını bildirdi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Ali Koç'un Seçilmesinden Sonra Vefa Küçük Görevinden Ayrıldı(10/10)6

Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimle Vefa Küçük'ün 6 yıllık görev süresini tamamlaması nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

KAP'a yapılan bildirim şöyle;

"Şirketimiz YK Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle SPK'nın ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Koç  Un  Seçilmesinden  Sonra  Vefa  Küçük  Görevinden  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER