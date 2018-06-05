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Ali Koç'un Mazbata Törenine 20 Bine Yakın Taraftar Katıldı
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ALİ KOÇ'UN MAZBATA TÖRENİNE 20 BİNE YAKIN TARAFTAR KATILDI


Ali Koç'un Mazbata Törenine 20 Bine Yakın Taraftar Katıldı
Tarih : 05 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Ali Koç'un Mazbata Törenine 20 Bine Yakın Taraftar Katıldı(10/10)6

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Mazbata Töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Saat 17:00 itibariyle Fenerium Tribünü'ne A1, A2, B5, B6, C1, C2, 1 ve 10 no'lu kapılardan giriş yapabilen taraftarlar ise tribünü tıklım tıklım doldurdu.

20 BİNE YAKIN TARAFTAR KATILDI

Ülker Stadyumunda gerçekleşen törene yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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