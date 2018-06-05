Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Mazbata Töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Saat 17:00 itibariyle Fenerium Tribünü'ne A1, A2, B5, B6, C1, C2, 1 ve 10 no'lu kapılardan giriş yapabilen taraftarlar ise tribünü tıklım tıklım doldurdu.

20 BİNE YAKIN TARAFTAR KATILDI

Ülker Stadyumunda gerçekleşen törene yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.

Kaynak: haberinburada