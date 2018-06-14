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Ali Koç'un istediği Barcelonalı 2 futbolcu ortaya çıktı

ALİ KOÇ'UN İSTEDİĞİ BARCELONALI 2 FUTBOLCU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var." sözlerinin ardından, bu futbolcuların Vermaelen ve Alcacer olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Ali Koç'un İstediği Barcelonalı 2 Futbolcu Ortaya Çıktı(9/10)5

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin imza töreninde transferle ilgili "Barcelona'da ilgilendiğimiz oyuncular var. Tüm imkanlarımızı, ilişkilerimizi kullanmak zorundayız" demişti.

Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği Barcelonalı oyuncular ortaya çıktı.

LİSTEDE VERMAELEN VE PACO ALCACER VAR

Comolli'nin raporu doğrultusunda Fenerbahçe, savunma hattını Thomas Vermaelen ile güçlendirmek için harekete geçiyor. İlgi duyulan diğer isim ise Paco Alcacer...

Akşam'ın iddiasına göre Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

COMOLLI HAREKETE GEÇİYOR

Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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