Singapur'daki Görüşmenin Ardından Donald Trump Ve Kim Jong-Un Beyaz Saray'da Görüşecek
26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
Ali Koç'tan Taraftarı Heyecanlandıran Dirk Kuyt Hamlesi!
Türkiye Karşıtı Skandal Tasarı Abd Kongresi'nde: Yaptırım İstiyorlar!
Yolda Yürüyen Genci, Sokak Ortasında 11 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtılar
Muş'ta Sel Felaketi! Biri Engelli 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Seçim Yasakları Yarın Başlıyor! İşte Son 10 Günde Yapılamayacaklar
Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Biri Yaptı, Hepsi Takip Etti! 500 Koyun Böyle Telef Oldu
Yolcu Otobüsünde Büyük Panik! Kaya Parçası Birden İçeri Girdi
Milyonlarca Vatandaş Bu Haberi Bekliyor! 325 Liralık Zam Göründü
İran'dan Kuzey Kore'ye Uyarı: Kiminle Görüşüyorsun?
Cem'den Yeni Aşkı Defne'ye 10 Milyon Tl'lik Lüks Jest
Adriana'nın Yatak Fotoğrafını Paylaşan Metin'den Romantik Kutlama
Bayram Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji Acil Uyarıda Bulundu
Kanadına Verici Taktıkları Leyleğe 12 Bin Liralık Fatura Geldi
Şule'nin Ölüm Raporunda Dehşete Düşüren Detaylar
Erdoğan Sahurda Konuştu: Ülkemizin Bir Numarası Olacak
Trump'tan Kendisine Küfür Eden Robert De Niro'ya: Uyansana Sarhoş!
İstanbul'da Tarihi Olay! Tüm Meclis Tek Ses Oldu

Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran Dirk Kuyt hamlesi!

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN DİRK KUYT HAMLESİ!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında konuşulan ve İstanbul'a davet edilen Van Gaal'ın yardımcılığı için Hollandalı vatandaşı Dirk Kuyt ismi gündeme geldi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Ali Koç'tan Taraftarı Heyecanlandıran Dirk Kuyt Hamlesi!(8/10)4

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken ortaya müthiş bir iddia atıldı.

Son dönemde birçok teknik adamla temas kuran ancak sürpriz biçimde dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'i İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde büyük bir operasyonu noktalamak istediği öne sürüldü.

FEYENOORD ALTYAPISINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin, Van Gaal'in yardımcısı olarak sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Futbol hayatını geçtiğimiz günlerde noktalayan ve Feyenoord altyapısında göreve başlamaya hazırlanan Kuyt, iki taraf anlaşma sağlarsa Van Gaal'in Fenerbahçe'deki sağ kolu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Koç  Tan  Taraftarı  Heyecanlandıran  Dirk  Kuyt  Hamlesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER