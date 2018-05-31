ALİ KOÇ'TAN OLAY YARATAN TERRANEO SÖZLERİ: HALA MAAŞ ÖDENİYOR
1907 Fenerbahçe Derneğinde açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, "Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin euro maaş aldığını biliyor muydunuz?" dedi.
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinde, Aziz Yıldırım'ın yanlış transfer politikalarını eleştirdi. Ali Koç, " Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık." dedi.
İşte Koç'un sözlerinden satırbaşları:
"GİULİANO'YU, TRABZONSPOR ALIYOR HABERİ ÇIKINCA SATIN ALDIK"
Dün başkanımız panik transferi yapmıyoruz dedi. Vardar'a elendikten sonra iki oyuncu aldık. Biri Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık. Diğeri de Janssen. Başkanımız 2.2 veriyoruz dedi. Kiralama bedeli 5 milyon. 10 aylığı 7.2 milyon
"JANSSEN'E 10 AYLIĞINA 7.2 MİLYON EURO VERİYORUZ"
Panik transferi yapmıyoruz dedi ama Janssen'e 10 aylığına 7.2 milyon Euro, Giuliano'ya da oyuncuya en az 2 veriliyordur, bonservisiyle 9.. 16 milyon Euro verdik 2 oyuncuya Vardar'a elendikten sonra.
"TERRANEO FENERBAHÇE'DEN HALA MAAŞ ALIYOR"
Terraneo kötü bir adam, işe yaramıyor diyelim.. Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin Euro maaş aldığını biliyor muydunuz?
"BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ DEMEK, HAKARETTİR"
Juventus bizden çok daha önce haklı çıktı ama hala tazminat davalarıyla uğraşıyorlar. Kim göreve gelirse gelsin Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır, takip edecektir. Benden başka kimse yapamaz demek, herkese hakarettir.
2 sezondur çok puan kaybediyoruz. Dün sordular nasıl toparlayacaksanız bu camiayı diye. Başkan, "Ben ilgileneceğim. Gitmezlerse yenileri gelir" dedi. Bu meseleleri hafife almak olmaz.
Kaynak: haberinburada
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