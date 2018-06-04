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ALİ KOÇ'A BALKON KONUŞMASI SÜRPRİZİ: RAMBO OKAN!


Ali Koç'a balkon konuşması sürprizi: Rambo Okan!
Tarih : 04 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Ali Koç'a Balkon Konuşması Sürprizi: Rambo Okan!(10/10)6

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kazanan Ali Koç, zafer sonrası statta taraftarlara megafonla balkon konuşması yaptı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ali Koç'un balkon konuşması sırasında taftarlardan "Rambo Okan" sloganı yükseldi.

Bir ara ne olduğunu anlamaya çalışan Ali Koç, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"AAA RAMBO OKAN!"

Fenerbahçe'nin ünlü amigosu Okan Güler, nam-ı diğer Rambo Okan'ı görünce "Aaa Rambo" diyerek tepki verdi.

"ALİ SAMİYEN'E BAYRAK DİKMİŞTİ"

Okan Güler, Ali Samiyen Stadı'na Fenerbahçe bayrağı dikerek adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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