ALİ KOÇ YÖNETİMİ, TAZMİNAT ÖDEMEDEN MÜJDAT YETKİNER'LE YOLLARINI AYIRDI
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.
Kaynak: haberinburada
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