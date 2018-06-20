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Ali Koç, Siyasi Amaç Taşıdığı İddia Edilen Reklamı Yayından Kaldırttı
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Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklamı yayından kaldırttı

ALİ KOÇ, SİYASİ AMAÇ TAŞIDIĞI İDDİA EDİLEN REKLAMI YAYINDAN KALDIRTTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rol aldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun reklam filmini "siyasi amaç taşıyor" iddialarının artması nedeniyle yayından kaldırttı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 02:00
Puan Ver : Ali Koç, Siyasi Amaç Taşıdığı İddia Edilen Reklamı Yayından Kaldırttı(9/10)5

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir reklam ile ilgili hakkında yapılan sosyal medya tepkileri üzerine bir açıklama yayınladı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Nisan ayındaki Genel Kurulumuz kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmimizin farklı bir versiyonunun bu gece televizyon kanallarında yayınlanması sonrasında sosyal medya üzerinden siyasi amaç taşıyormuş gibi yanıstılmasına son derece şaşırdım ve üzüldüm."

"TALEBİM ÜZERİNE YAYINDAN KALDIRILDI"

"Zamanlaması açısından farklı yerlere çekilebilen bu film talebim üzerine yayından kaldırılmış olup, ilgililere yaklaşım ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve temsil ettiğim kurumların siyasetle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Saygılarımla,"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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