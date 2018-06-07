ALİ KOÇ İLE AYKUT KOCAMAN GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki toplantı gerçekleşti. Koç, Kocaman'ın yaptığı sunumdan memnun kalırken bir görüşme daha yapılmasına karar verildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-aciverli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman arasında yapılan görüşme sona erdi.
Koç ile bir araya gelen Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon takımda yaşananlar, takımın son durumu, takımın ihtiyaçları, yapılacak olan transferler üzerine uzun süren bir görüşme yaptı.
İLERLEYEN GÜNLERDE YENİDEN BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Aykut Kocaman'ın yaklaşımını ve sunumunu büyük memnuniyetle karşılayan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir görüşme daha yapılacak.
Ali Koç ile Aykut Kocaman arasında yapılacak ikinci görüşmede, Kocaman Fenerbahçe ile hazırladığı 48 sayfalık sunumu Comolli ile de paylaşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmeden son derece memnun kalırken, Kocaman'a vermiş olduğu bilgiler ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.
Kaynak: haberinburada
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