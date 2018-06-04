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Ali Koç, Fenerbahçe yönetimine İngiltere'den transfer yaptı

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE YÖNETİMİNE İNGİLTERE'DEN TRANSFER YAPTI

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Başkan olmasıyla birlikte İngiltere Champiınship takımlarından Sheffield United'da yöneticilik yapan Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Tarih : 04 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Ali Koç, Fenerbahçe Yönetimine İngiltere'den Transfer Yaptı(5/10)1

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla Selahattin Baki, Sheffield United'dan Fenerbahçe'ye geçti. İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'da 4 sene yöneticilik yapan Türk iş adamı, Ali Koç'un başkan seçilmesiyle yeni yönetimde yer aldı.

Selahattin Baki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminde yer aldım. Sheffield United'da 4 sene boyunca görev almak çok heyecan verici bir deneyimdi. Sheffield'a bir taraftar ve iş adamı olarak girdim ama şampiyon bir yönetici olarak veda ediyorum." sözlerini kullandı ve İngiliz ekibine bu sözlerle veda etti.

Geçen yıl konuşan İşte Baki'nin o açıklamalarının bir bölümü...

"FENERBAHÇE'YE YÖNETİCİ OLMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili sorunuzu o kadar dikkatli cevaplamam gerekir ki, şimdi "evet görev almak isterim" derim ama bizim camiadan resmi birisi, bir yönetici çıkar "sana soran oldu mu" der. Ben daha sonra iki gün uyku uyuyamam. Bence her Fenerbahçeli küçükken ya futbolcu olmak ister ya da futbolcu olamıyorsa yönetici olmak ister. Bunun dinamikleri var birincisi davet gelecek. Başkan ya da başkan adayı yönetime davet edecek. İkincisi de siz hazır mısınız? Maddi ve manevi olarak hazır olmak gerekir. Fenerbahçe yöneticiliği başka bir canavar. Benzemez burada yöneticilik yapmaya. Burada biz işimizi de yapıyoruz arka planda kalan insanlarız. Ama Türkiye'de hep ön plandasınız. Cevap evet ben kendi camiama hizmet vermeyi çok isterim, burada elde ettiğim 4 yıllık tecrübeyi Fenerbahçe ile paylaşmak. Ama öncelikle teklif gelmeli ve ben de hazır olmalıyım. Şu anda çok fazla hazır hissetmiyorum kendimi.

"ALTYAPIYA ÖNEM VERİR, 2-3 YILLIK PROJELERLE GELİRİM"

Türkiye'de spor ortamında çok fazla bir gerginlik ve karışıklık var. Benim kafa yapım sabırdan ve altyapıdan yana. Şu anda Fenerbahçe 3-4 yıldır futbolda başarısız dönemde olduğu için benim zihniyetim şu anda Fenerbahçe'ye birşey veremez. Benim vermek istediklerim 2-3 yıllık projeler olur o da şu anda olmaz.

"ALİ KOÇ GİBİ BİRİSİ GELİRSE AZİZ YILDIRIM BIRAKSIN"

Adaylar tabii ki Mehmet Ali Aydınlar gibi birisi olacaksa Aziz Yıldırım kalsın derim ben. Ancak Ali Koç gibi birisi gelecekse Aziz Yıldırım bıraksın. Aziz Bey'in alternatifi camianın tanımadığı, camiaya zarar verecek birisi olacaksa Aziz Bey kalsın. Ama futbolda kesin başarısızız yüzde yüz. 2014'ten beri Fenerbahçe'yi izlemek resmen yorucu. Maçı izlerken çok yoruluyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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