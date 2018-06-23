ALİ KOÇ, CHP MİTİNGİNE ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLADIĞI İDDİALARINI YALANLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sosyal medya üzerinden yayılan Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Mitingi'ne ulaşım desteği sağladığı iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sosyal medya üzerinden yayılan CHP'nin İstanbul Mitingi'ne ulaşım desteği sağladığı iddilarını yalanladı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.
"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"
Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığı yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddianın tamamen asılsız olduğunu bildirdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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