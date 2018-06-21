Güzel Sunucu Söz Verdi: Kupayı Alırsak Ekrana Çıplak Çıkacağım!
Başkent İçin Kırmızı Alarm! Meteoroloji Saat Verip Uyardı
Avrupa Devi Araplara Satılıyor
Trabzonspor, Şike Süreci İçin Yeniden Cas'a Başvurdu
Aleyna'ya Çifte Koruma! Yanından Kuş Uçurtmadılar
Akif Beki'den Ezber Bozan Suruç Yazısı
'erdoğan Geldiğinde De Yapın Göreyim' Demişti, Yaptılar
Erdoğan Rakam Verdi: Pkk'nın Lider Kadrosundan 35 Teröristi Öldürdük
Eski Milli Futbolcu Hamann, Mesut Özil'e Destek Çıktı
Seçim Öncesi Dikkat Çeken Artış! Birinci Sırada Şırnak Yer Alıyor
İsrail'de Yolsuzluk Depremi! Başbakanın Eşi Zor Durumda
Teknoloji Doğa Karşısında Çaresiz Kalınca İmdadına Eşekler Yetişti
Takımdan Ayrılıyorum Dedi, Galatasaray'dan İlk Teklif Geldi
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Golle Başladı
Sözleşmeli Personele Müjde! Yeni İmkanlar Tanındı
Kılıçdaroğlu, Şehit Cenazesine Çelenk Gönderince Ortalık Karıştı
Yılmaz Vural Dönemi Resmen Kapandı
Dengesini Kaybedip Raylara Düşünce Tramvay Yolunda Can Pazarı Yaşandı
36 İli Kapsıyor! İşte Seçime 3 Gün Kala Son Anket
Valilikten İstanbullulara Seçim Uyarısı! Cuma Ve Cumartesi'ye Dikkat

aleyna'ya çifte koruma! yanından kuş uçurtmadılar

ALEYNA'YA ÇİFTE KORUMA! YANINDAN KUŞ UÇURTMADILAR

Aleyna Tilki, Alanya konseri dönüşü İstanbul havaalanında görüntülendi. Kendisine 2 özel koruma tutan Tilki'nin yanına kimse yaklaşamadı. Genç sanatçının kimden ya da neyden korunduğu ise merak konusu oldu.

Tarih : 21 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Aleyna'ya Çifte Koruma! Yanından Kuş Uçurtmadılar(5/10)5


Geçtiğimiz günlerde konser için gittiği Alanya'dan İstanbul'a dönen Aleyna Tilki havaalanında görüntülendi. Tilki'nin yanındaki 2 özel koruma dikkat çekti.



YANINDA KUŞ UÇURTMADILAR



Yolculukta da genç şarkıcıya eşlik ettikleri öğrenilen özel korumalar, havaalanında Aleyna Tilki'nin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Aleyna'nın kimden ve neyden korunduğunu ise merak ettirdi.



"DIŞARDAN TAKVİYEYE GEREK YOK"



Aleyna tilki, sosyal medyada kısa sürede yayılan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen videosu için açıklama yapan genç şarkıcı, "Dışarıdan takviye almama gerek yok, kendi kendime mutlu olabiliyorum. Mutlu olamayanlar düşünsün." dedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Aleyna  Ya  Çifte  Koruma  Yanından  Kuş  Uçurtmadılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER