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Aleyna Tilki'nin şoke eden videosu! Görüntüler sosyal medyayı salladı

ALEYNA TİLKİ'NİN ŞOKE EDEN VİDEOSU! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, şaşırtıcı hareketler sergilemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından tuhaf söylemlerde bulunduğu bir videosunu paylaşan Tilki'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Aleyna Tilki'nin Şoke Eden Videosu! Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı(9/10)5

Sosyal medya hesabından tuhaf söylemlerde bulunduğu bir videosunu paylaşan Aleyna Tilki'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

YİNE İLGİYİ ÜZERİNDE TOPLADI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, nerede çekildiği belli olmayan bir videosuyla yine ilgiyi üzerine toplamayı bildi.

ANLAŞILAMAYAN SÖZLERİYLE TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Şarkıcı, yere oturduğu halde görüntülenirken anlaşılamayan sözleriyle takipçilerini de şaşırttı. Tilki'nin garip tutumuna takipçilerinden binlerce eleştirel yorum yapıldı.

"KAFALAR PIRIL PIRIL MAŞALLAH"

Bazı takipçileri Tilki'nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, "Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş" gibi yorumlarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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