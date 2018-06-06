ALEX DE SOUZA'DAN AZİZ YILDIRIM'A: SAĞLIK VE ŞANS DİLERİM
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, başkanlığa veda eden Aziz Yıldırım için, "Yıldırım'la yaşadıklarımız geçmişte kaldı. Kendisine hayatının yeni döneminde sağlık ve şans dilerim" dedi.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım ile ilgili bir paylaşım yaptı.
"YAŞADIKLARIMIZ GEÇMİŞTE KALDI"
Alex, Aziz Yıldırım ile yaşadıklarını unuttuğunu belirtirken, "Seçim sürecini uzaktan da olsa takip ettim. Bugün kulübümüzün yeni bir başkanı var. Aziz Yıldırım'la yaşadıklarımız geçmişte kaldı. Güzel olan anılarla kalmak her zaman en iyisi. Öğrendiklerim için teşekkür eder, kendisine hayatının yeni döneminde sağlık ve şans dilerim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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