AKŞENER'DEN SÜRPRİZ KARAR! İSTANBUL MİTİNGİNİ İPTAL ETTİ
İYİ Parti'nin yarın İstanbul Kartal'da yapılması planlanan Büyük İstanbul Mitingi Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İYİ Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer'in, Samsun'daki cenaze töreni nedeniyle iptal edildi.
AKŞENER: İSTANBUL'DAKİ TÜM MİTİNGLERİMİZ İPTAL OLMUŞTUR
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener; "Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz değerli arkadaşım İbrahim Özyer'in cenazesi nedeniyle 23 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan İstanbul'daki tüm mitinglerimiz iptal olmuştur. Merhumun naaşı öğle namazını müteakiben Samsun Büyük Cami'den kaldırılacaktır." dedi.
İşte Akşener'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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