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Akşener Servis Yetişmeyince İl Başkanıyla Aynı Tabildottan Yemek Yedi

AKŞENER SERVİS YETİŞMEYİNCE İL BAŞKANIYLA AYNI TABİLDOTTAN YEMEK YEDİ

İyi Parti Genel Başkanı katıldığı iftar programında servis yetişmeyince hiç bozuntuya vermeden partisinin Ankara İl Başkanı'yla aynı tabildottan yemek yedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Akşener Servis Yetişmeyince İl Başkanıyla Aynı Tabildottan Yemek Yedi(7/10)3

İyi Parti Ankara İl Teşkilatı geçtiğimiz Cuma günü Keçiören'de iftar programı düzenlendi.

Programa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.

İL BAŞKANIYLA AYNI TABİLDOTTAN YEMEK YEDİ

Akşener'in programa katılmasından kısa süre sonra ezan okundu. Servis yetişmeyince Akşener partisinin Ankara İl Başkanı Uğurhan Tiryaki ile birlikte orucunu açıp aynı tabildottan yemek yedi.

MÜTEVAZI TAVRI BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Akşener, Tiryaki'yle aynı tabildottan yemek yerken partililer tarafından gizlice çekilen fotoğrafı sosyal medyada elden ele paylaşıldı. Akşener'in mütevazı tavrı büyük beğeni topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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