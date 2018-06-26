İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Seçim sonrası ilk kez konuşan Akşener, "Aldığımız sonuç bir kazanımdır" dedi. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BENİM BAŞKANLIĞIMDA KARAR ALINDI"

"Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim. Buradan çıkacak karara uyacağımı belirttim. Genel İdare Kurulumuzun kararı imkansızlıklar içinde alınan bu sonucu umudu artıran bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülke siyasetin merkezine yerleşmiş İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim."

"İYİ PARTİ MERKEZ PARTİ EKSİKLİĞİNİ GİDERMİŞTİR"

"Ben ve dava arkadaşlarım partinin kuruluş süreci ve sonrasında kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. İktidar tarafından sayısız engel ve iftiralarla karşılaştık. Genel İdare Kurulumuz şahsıma tam desteğini ifade etmiştir. Meclis'te milletvekillerimiz var, grubumuzla birlikte daha etkin bir mücadele vermeye kararlıyız. İYİ Parti merkez parti eksikliğini gidermiştir.

Tüm teşkilatımızla birlikte bizlere düşen İYİ Parti'nin güvenilir bir yapı olduğunu göstermektir. Aziz milletimize üyelerimize gösterdikleri insan üstü çaba için teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medya ve sokakta ellerinden geleni yaptılar. Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır."

"DEVLETTEN BİR KURUŞ ALMADAN KURULAN İYİ PARTİ YÜZDE 10 ALDI"

"Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleri ve imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devlettten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum."

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Kaynak: haberinburada