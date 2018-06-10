AKŞENER: AŞK EVLİLİĞİ YAPTIK, KOCAM BENİM İÇİN EVDEN KAÇTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, eşi Tuncer Akşener ile aşk evliliği yaptığını belirterek "Benimle evlenebilmek için evden kaçtı. Adam daha ne yapsın" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener ile evliliğinin aşk evliliği olduğunu belirterek, "Benimle evlenebilmek için Tuncer evden kaçtı. Adam daha ne yapsın" dedi.
SİYASETİN HARCAMASI YÜKSEK
Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Akşener, evdeki bütçeyi eşi Tuncer Akşener'in yaptığını söyleyerek, "Benden para almaz. Beni de o geçindirir. Kendi kazandığımı kendim harcarım. Üniversitede hocayken kız öğrencileri okuturdum. Bunu da herkes bildiği için rahat söylüyorum. Ama milletvekili olduktan sonra, elime üniversite maaşından daha az para kalır oldu. Çünkü siyasetin harcaması çok yüksektir" ifadesini kullandı.
KÜRT YARDIMCI POLEMİĞİ...
Akşener gündeme oturan "Seçilirsem Kürt başkan yardımcısı da olur" sözleri ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
Benim açımdan etnik aidiyet üzerinden sorulduğu takdirde Kürt bakan da olur, Kürt başkan yardımcısı da olur, Alevi bakan da olur, Alevi başkan yardımcısı da olur. Zaten bizim partimizin başkan yardımcıları arasında, kurucular kurulu arasında herkes var. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olarak, aidiyetleri özne yapmadan herkesin birbiri ile eşit olduğu, birinin diğerinin önünde olmadığı bir devlet anlayışı sunacaksınız. Türkiye'deki temel sorun bu.
Kaynak: haberinburada
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