AKİF BEKİ'DEN EZBER BOZAN SURUÇ YAZISI
Ünlü köşe yazarı Akif Beki, 4 kişinin hayatını kaybettiği Suruç olayı ile ilgili ezber bozan bir yazı kaleme aldı ve "Elin Af Örgütü kadar olamadık" dedi.
Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Suruç'ta yaşanan ve 4 kişinin öldüğü çatışma ile ilgili olarak ezber bozan bir yazı kaleme aldı.
Beki "Elin Af Örgütü Kadar Olamamak" başlığı ile başladığı yazısında özetle şunları söyledi:
TEK ZANLI BABASI VE 2 KARDEŞİ ÖLEN ŞENYAŞAR
Suruç'ta AK Partililere saldırının faili olarak tutuklanan Fadıl Şenyaşar'ın PKK'yla bağlantısını kanıtlayan fotoğraf"ın haberiydi.
Elinde 'PKK paçavrası'yla çektirdiği bir fotoğrafı bulunmuş. Bu da terör bağlantısını kanıtlar nitelikteymiş.Karar gazetesi yazarı Akif Beki.
AK Parti adayının kardeşi Mehmet Yıldız ile ilçe esnafından Esvet Şenyaşar ve iki oğlunun hayatlarını kaybettiği çatışmanın zanlısı Şenyaşar...Yani dört kişinin öldüğü kanlı hadisenin tutuklanmış tek katil zanlısı.
Yıldız'ı öldürmekle suçlanıyor, bu da onu ortadaki dört cinayetten sadece birinin faili yapıyor.
HASTANEDE KATLEDİLDİKLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR VAR
Fakat kalan üç cinayetin katil zanlılarını ne soran, ne soruşturan var. Ki o üç maktul de, zanlının babası ve iki kardeşi.
Kendisi de aynı çatışmadan yaralı kurtuldu. Diyarbakır'a nakledilmese, akrabaları gibi o da muhtemelen bugün hayatta olmayacaktı.
Çünkü yakınlarının, kaldırıldıkları hastanede kan donduran bir vahşetle katledildiklerine dair birinci ağız ifadeler dolaşıyor ortalıkta.
Ama olayın en korkunç yüzü bırakın aydınlatılmayı, henüz konuşulamıyor bile.
Baba oğul üç maktul ile sağ kalan kardeşin, aslında PKK'lı terörist olduklarını ispatlamaya çalışarak gidiliyor cinayetlerin üstüne.
Üç faili meçhul cinayetin üstünü bu örter, dosyayı kapatmaya bu yetermiş gibi..2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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