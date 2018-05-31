Mustafa Kemal'den İlginç Sevinç Gösterisi! İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Ümit Karan'ın Sakatlığı Hilmi Cem'i Korkuttu!
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
Survivor'da Ünlüler Adası Ödül Talebinde Bulundu: Restorana Gitmek İstiyoruz
Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!
Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
Fikret Orman Ailesiyle Birlikte Sokak İftarına Katıldı!
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Buse Varol'a Yapılan Hareket Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü!
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

Akdeniz'e Uğurlanan Sondaj Gemisinin Adı Fatih Oldu

AKDENİZ'E UĞURLANAN SONDAJ GEMİSİNİN ADI FATİH OLDU

Petrol ve gaz arayacak olan sondaj gemisini Akdeniz'e uğurlama töreninde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için Fatih ismini koyduk" dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Akdeniz'e Uğurlanan Sondaj Gemisinin Adı Fatih Oldu(6/10)2

Petrol ve gaz arayacak olan sondaj gemisini Akdeniz'e uğurlama töreninde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"

"Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz, 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız, tarihi bir gün olarak kayıda geçiyor. Biz ilk günden beri bu alanda bizi cesaretleriyle bu nokta destek olmasıyla bu başarılı adımları atmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sondaj operasyonlarının yönetimi de ağırlıklı olarak Türk Mühendisleri tarafından yürütülecek."

SONDAJ GEMİSİNİN ADI FATİH

"Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugAntalyalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin. Milli enerji ve maden politikasını açıklarken, çok daha aktif olacağımız ilan etmiştik. Geçtiğimiz hafta Hakkari Çukurca'daydık. Sınırın hemen sıfır noktasında yeni bir süreci başlattık. İlk kulemiz faaliyete geçti, Hakkari Şemdinli'den uçakla ve gravite veri toplama ile birlikte sadece onunla kalmayacağız, tüm süreci daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz"

"TÜRKİYE HEDEFLERİ BÜYÜK OLAN BİR ÜLKE"

"Büyük hedeflere yürürken, dünyanın tüm bu tür alanlarında en son teknolojiyi, en modern teknikleri kullanacağımız ifade ettik, bugün kullanılan kullanılan tüm ekipmanları yerli olarak imal edeceğiz. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Tarihinden aldığı bir miras var. Bizim tarihimizde hangi alanda mücadele ediyorsak, şampiyonluğa oynamışızdır"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akdeniz  E  Uğurlanan  Sondaj  Gemisinin  Adı  Fatih  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER