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Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu
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Akar'dan kritik görüşme! ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi konuştu

AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME! ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE SURİYE'Yİ KONUŞTU

Orgeneral Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile Suriye konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

DETAYLARI ABD'Lİ SÖZCÜ DUYURDU

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, "İki komutan, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ İLİŞKİLER GÜÇLÜ" MESAJI

Türkiye ve ABD'yi "NATO'nun kilit üyeleri" olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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