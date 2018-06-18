AK PARTİ'NİN YENİKAPI'DAKİ MİTİNGİNE KAÇ KİŞİNİN KATILDIĞI BELLİ OLDU
İstanbul Yenikapı'da düzenlenen AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.
AK PARTİ MİTİNGİNE YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN KİŞİ KATILDI
Helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı. Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.
HDP MİTİNGİNDE 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşte AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı kareler...2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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