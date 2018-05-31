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Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
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AK PARTİ'Lİ TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN CUMHUR İTTİFAKI ÇIKIŞI: 24 HAZİRAN'DAN SONRA DAĞILACAK


AK Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Tarih : 31 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak(7/10)3

1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'ye katılan eski MHP'li Tuğrul Türkeş, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılacağını ve AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın sona ereceğini söyledi.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA SÜRMEYECEK"

"Seçimden sonra iki parti arasında ittifak sürmeyecek" diyen Tuğrul Türkeş "Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyor." dedi. Türkeş "Hem Cumhurbaşkanı'na hem de AK Parti'ye oy vermek lazım. Yoksa bu iş amacına ulaşmaz. O zaman da Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider" yorumunda bulundu.

"GÜNEYDOĞU'DA HALK ÇOK BİLİNÇLİ"

Türkeş, "Güneydoğu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o bölgeden bir çok insandan 'Doğru karar verilmiştir' şeklinde tebrik, onayı ben kulaklarımla duydum. Güneydoğu'da halk çok bilinçli. Bölgenin barışı, huzuru, sükunu olacaksa bu ülkeyi sevenlerle daha iyi yapılacağını biliyor. 'Bu işten bize bir kar çıkar mı?' diye Kürtçülük yapan çevrelerin 'MHP ile olmaz kardeşim, Güneydoğu'dan oy alınmaz' diyenler, kendilerine pirim çıkarmaya çalışanlardır." dedi.

"MERAL AKŞENER'İN SÖYLEMLERİNDE YENİ BİR ŞEY YOK"

Meral Akşener'e ilişkin Türkeş, "Uzun zamandır tanıyorum. Hanımların siyasette olmasından yanayım. Üslubu bir 'Hanım siyasetçi' üslubu değil. Siyasetten götürmek değil katmak lazım. Söylemde yeni hiçbir şey yok. Neden bir siyasi parti çıkmıştır, demek ki halk diğer muhalefet partilerini yeterli bulmamıştır. Yeni siyasi partiler çıkmıştır. Yeni bir şeyler söylemen lazım." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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