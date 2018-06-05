AK PARTİLİ KILIÇ: SALİH MÜSLİM'İ KONUŞMAK İÇİN GETİRDİKLERİNDE ORAYI TERK ETTİM
AKPM Türk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kılıç "Salih Müslim'i konuşmak için getirdiler ve ilan etmediler. Biz bunu 1,5 saat kala öğrendik. Ben maalesef orayı terk etmek durumunda kaldım." dedi.
AKPM Türk Grubu Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Akif Çağatay Kılıç, 24-28 Nisan günlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantısını terk etmesinin detaylarını açıkladı. Kılıç, "En son yaşadığımız... Salih Müslim'i konuşmak için getirdiler ve ilan etmediler. Aslında yaptıklarının yanlış olduğu biliyorlar, saklıyorlar. Biz bunu 1,5 saat kala öğrendik. Ben maalesef orayı terk etmek durumunda kaldım. Terör saldırılarını destekleyen bir kişinin, kurucusu olduğumuz platforma konuşmacı olarak getirilmesini biz kabul edemeyiz" dedi.
"MAALESEF ORAYI TERK ETMEK DURUMUNDA KALDIM"
Her zaman açık ve şeffaf olduklarını ifade eden Kılıç, "Tabi Avrupa ile ilişkilerde de bu farklı tepkiler oluyor. Burada bir şeyi dile getirmem gerekiyor. Gözlemciler seçimleri takip edecekler. Biz her zaman açık ve şeffaf olduk. Bunun şüpheli hale getirmeye çalışanlar var Türkiye'de. Bu Avrupa'dan getirmeye çalıştığınız bir takım algıları, boşuna uğraşmayın. En son yaşadığımız. Salih Müslim'i konuşmak için getirdiler ve ilan etmediler. Aslında yaptıklarının yanlış olduğu biliyorlar, saklıyorlar" şeklinde konuştu.
"1.5 SAAT KALA ÖĞRENDİK"
Görüşmelerin bitmesine 1.5 saat kala Salim Müslim ile görüştülecepini öğrendiğini söyleyen Kılıç, "Biz bunu 1,5 saat kala öğrendik. Ben maalesef orayı terk etmek durumunda kaldım. Terör saldırılarını destekleyen bir kişinin, kurucusu olduğumuz platforma konuşmacı olarak getirilmesini biz kabul edemeyiz. En üzücüsü de şudur, muhalefette Türkiye'yi şikayet eden, bunu Avrupa'dan gelen ön yargılıların önüne seren bir yapıyla karşı karşıyayız. Terör örgütünün paçavralarıyla, bu noktada yasa dışı örgütlere destek açıklaması yapanların da Türkiye'ye gönderilmesi, bunların burada yapacakları çalışmanın ne kadar tarafsız olduğunun takdirini de kamuoyuna bırakıyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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