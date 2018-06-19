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AK Partili kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyası salladı

AK PARTİLİ KADININ ERDOĞAN SEVGİSİ SOSYAL MEDYASI SALLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen kadının söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıkları sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan hayranı kadın, "Yaşa Tayyip aşkım benim, kafanı yerim" dedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Ak Partili Kadının Erdoğan Sevgisi Sosyal Medyası Salladı(10/10)6

24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala halkla yapılan röportajlar sosyal medyanın gündeminde. Bunlardan en dikkat çekici olanı Bursa'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen kadının "Yaşa Tayyip aşkım benim, kafanı yerim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ONUN KAFASINI YERİM BEN"

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili sosyal medyanın dikkatini çeken röportajların sonuncusu Bursa'da kaydedildi. EnBursa'nın yaptığı sokak röprotajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen bir kadın söyledikleri ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Erdoğan'a olan sevgisini "Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim, onun kafasını yerim ben." sözleriyle anlatan kadın, röportaj sırasında yoldan geçen bir vatandaşla da tartışma içerisine girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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