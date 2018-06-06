AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada