AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN ÇARPICI AÇIKLAMA: HAREKAT KANDİL'İN ETEKLERİNE KADAR GELMİŞTİR
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir." dedi.
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Kaynak: haberinburada
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