AK PARTİ MYK VE MKYK CUMA GÜNÜ TOPLANACAK
AK Parti MYK ve MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında cuma günü toplanacak.
AK Parti MYK ve MKYK toplantıları, 29 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek..
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Kaynak: haberinburada
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