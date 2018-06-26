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AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Babası Hayatını Kaybetti

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALPAY ÖZALAN'IN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Babası Hayatını Kaybetti(7/10)3

AK Parti'den milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti.

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'den milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın bir süredir tedavi gören babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Mustafa Özalan, yarın İzmir Karşıyaka'daki Soğukkuyu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Özalan, milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den İzmir 2. bölge milletvekili adayı olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti İzmir'den 8 milletvekili kazanmıştı.

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Alpay Özalan 29 Mayıs 1973'de İzmir doğdu. Tam adı Fehmi Alpay Özalan'dır. 2.ligde Soma Linyitspor'da oynadıktan sonra 1992'de Altay'a geçti ve o sezon sergilediği performans sonrasında Fatih Terim tarafından Ümit Milli Takım'a alındı. Ümit Milli Takım'ın değişmez oyuncusu olduktan sonra büyük takımların dikkatini çekti. 1993 transfer ayında Altay'dan koptuktan sonra, Süleyman Seba tarafından Beşiktaş'a transfer edildi. Alpay Özalan kimdir?

Alpay Özalan Daha henüz 20 yaşında Beşiktaş'a adım atarken ilk sezonunda Gordon Milne, sezon ortasında Milne'nin ayrılmasıyla Daum ile çalıştı. Milne ve Daum'lu 1993-94 sezonunda 11 maçta görev aldıktan sonra Daum'un değişmez oyuncularında birisi oldu. Daum döneminde lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Her transfer döneminde takımında en kilit isimlerden birisi olarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞLILARIN EN SEVDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ta tamar yaşarken Siyah-Beyazlı taraftarın en çok sevdiği isimlerden birisi oldu. Ancak 1999 Haziran ayında yönetim ile anlaşamadı ve sonra satışa konuldu. O dönemde 2.6 trilyonluk rekor bonservis bedeli ile satışa çıkartıldığında Alpay'a ilk olarak Siirt Jet-Pa Kulübü Başkanı Fadıl Akgündüz talip oldu. 2 trilyon 600 milyarlık rekor transfer ücretini ödeyen Akgündüz, Özalan'ı 3.5 trilyona Siirt Jet - Pa renklerine bağladı. Bu transeferin hemen ardından Fenerbahçe'ye kiralandı.

FUTBOLU ALMANYA'DA BIRAKTI

Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu'lu dönemde takımın değişmez oyuncusu oldu. Alpay, Fenerbahçe'den sonra İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer oldu. Burada da başarılı futboluyla dikkatleri çeken Özalan, 2004 yılında Güney Kore'nin Incheon United takımına transfer oldu. 2005 yılında Japonya'nın Urawa Blue Diamonds takımına transfer olan Özalan, gene aynı sene, Almanya'nın FC Köln takımına transfer oldu ve 2008 yılında faal futbol yaşamını bitirene kadar bu takımda top koşturdu.

Milli Takımın da değişmez oyuncusu olan Alpay Özalan evli ve iki çocuk babası.

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Kaynak: haberinburada



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