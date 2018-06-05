AK PARTİ LAİKLİK ELDEN GİDİYOR SÖZLERİYLE FENOMEN OLAN AMCAYI REKLAM FİLMİNDEN ÇIKARDILAR!
AK Parti, "Laiklik elden gidiyor" sözleriyle fenomen olan amcanın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. Ancak film kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Daha sonra yayınlanan videoda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.
AK Parti "Laiklik elden gidiyor" sözleriyle fenomen haline gelen amcanın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. Ancak paylaşılan içerik yayına girdikten kısa süre sonra kaldırıldı. Daha sonra yayınlanan videoda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.
"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ" SLOGANLI VİDEO YAYINA GİRDİKTEN KISA SÜRE SONRA KALDIRILDI
4 Haziran için iletişim kampanyalarını sürdüren AK Parti yeni bir reklam filmiyle izleyici karşısına çıktı. AK Parti'nin "Türkiye Vakti" isimli YouTube kanalından paylaşılan "Güzel bir başlangıç" sloganlı içerik yayına girdikten kısa süre sonra kaldırıldı.
VİDEODA ERDOĞAN'IN SESİNDEN ÖNEMLİ BAŞLANGIÇLARA VURGU YAPILIYOR
Reklam filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Anadolu ve Cumhuriyet tarihine atıfta bulunularak önemli başlangıçlara vurgu yapılıyor.
"TÜRKİYE VAKTİ" SLOGANI
Reklam filmi AK Parti'nin 24 Haziran için kullandığı "Türkiye Vakti" sloganıyla son buluyor.
"LAİKLİK ELDEN GİDİYOR" DİYEN AMCA ÖNCE VAR SONRA YOK
AK Parti 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen Süleyman Çakır'ın da bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. Reklam filmi kısa süre sonra yayından kaldırıldı ve daha sonra yayınlanan versiyonunda fenomen amcanın gözükmemesi dikkat çekti.
TELEVİZYONLARDA FARKLI VERSİYON YAYINLANDI
Video, televizyon kampanyalarında da kullanıldı. Ancak bu videolarda da Süleyman Çakır'ın yer almadığı görüldü.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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