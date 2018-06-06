AK PARTİ İLE ANLAŞAMAYAN HÜDA-PAR, SEÇİME BAĞIMSIZ GİRECEK
Katıldığı bir televizyon programında, listeler konusunda AK Parti ile anlaşamadıklarını belirten HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na rakip olacağız" dedi.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran'daki 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'yle 'listeler konusunda' anlaşamadıklarını belirterek AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını duyurdu.
"KÜRT MESELESİ DAYATMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI"
HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz katıldığı bir televizyon programında, "Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor" ifadesini kullandı.
HİZBULLAH BAĞLANTISI SORULDU
Yavuz, Hizbullah bağlantısı sorusunu, "Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde cevaplandırdı.
"HDP İLE GÖRÜŞME İSTEĞİMİZDE..."
Mehmet Yavuz HDP ile yaptıkları görüşmeyi de anlatırken, "Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik" ifadesini kullandı.
ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLER
Yavuz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" ifadesini kullanacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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