Saadet Partisi'nin Diyarbakır Mitingi Kürtçe İlahilerle Başladı
Son Dakika! Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 4'ü Ağır 29 Yaralı
Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
Trabzonspor, Ali Osman Ulusoy İle Ulaşım Sponsorluğunu Yeniledi
Erdoğan'ın Operasyon Sinyali Verdiği Sincar'da Pkk İle Haşdi Şabi Çatıştı
Boşandığı Eşini Başka Erkekle Gören Adam, Bıçak Çektiği Kadının Parasını Çaldı!
Gül'den İnce'ye: Paşa'nın Apoletini Sökmek İsteyen Kandil'e Gelsin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Ben Başkomutanım, Sen Çırak Bile Değilsin
Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek
Beşiktaşlı Taraftarlar, Daniel Sturridge'nin Instagram Hesabına Hücum Etti
Türk Herkül Saatte 7 Ton 60 Kilogram Kaldırarak Kırılması Zor Bir Rekora İmza Attı
Başbakan Yıldırım: Seçimden Sonra Yapacağımız İlk İş Bedelli Askerlik
Dünyanın En Pahalısı! 4 Metrekarelik Alan, 760 Bin Dolara Satıldı
Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
Soylu'dan Telefon Dinleme İddialarına Yanıt: Böyle Bir Şey Olsun Halkın İçine Çıkan Namerttir
Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı
Polisten Kaçan Şüphelilerin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Havaya Savruldu
Diyarbakır, Çiftçinin Gelirini 5 Kat Artıracak Yapay Nehre Kavuşuyor
Kabinindeki Çıplak Kadını Görüntüleyen Sapığın Savunması Pes Dedirtti!

AK Parti ile Anlaşamayan HÜDA-PAR, Seçime Bağımsız Girecek

AK PARTİ İLE ANLAŞAMAYAN HÜDA-PAR, SEÇİME BAĞIMSIZ GİRECEK

Katıldığı bir televizyon programında, listeler konusunda AK Parti ile anlaşamadıklarını belirten HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na rakip olacağız" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek(7/10)3

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran'daki 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'yle 'listeler konusunda' anlaşamadıklarını belirterek AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını duyurdu.

"KÜRT MESELESİ DAYATMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz katıldığı bir televizyon programında, "Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

HİZBULLAH BAĞLANTISI SORULDU

Yavuz, Hizbullah bağlantısı sorusunu, "Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Biri birini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde cevaplandırdı.

"HDP İLE GÖRÜŞME İSTEĞİMİZDE..."

Mehmet Yavuz HDP ile yaptıkları görüşmeyi de anlatırken, "Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLER

Yavuz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" ifadesini kullanacak.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  İle  Anlaşamayan  Hüda-Par  Seçime  Bağımsız  Girecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER