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Ahmed Musa cephesinden Galatasaray açıklaması: Görüşüyoruz

AHMED MUSA CEPHESİNDEN GALATASARAY AÇIKLAMASI: GÖRÜŞÜYORUZ

Ahmed Musa'nın menajeri, oyuncusunun Galatasaray ile görüştüğü ve kararı Dünya Kupasından sonra vereceklerini açıkladı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Ahmed Musa Cephesinden Galatasaray Açıklaması: Görüşüyoruz(7/10)3

Galatasaray'ın ilgilendiği Nijeryalı forvet Ahmed Musa cephesinde flaş bir transfer açıklaması geldi.

Dünya Kupasında Nijerya formasıyla mücadele ediyor olan Ahmed Musa'nın transfer kararını turnuva sonrasına bıraktığı açıklandı.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VAR"

Konu hakkında İtalya basınına açıklama yapan Musa'nın menajeri, "Galatasaray ile görüşüyoruz. Galatasaray harika bir kulüp ve Şampiyonlar Liginde yer alacak. Cazip bir yer ancak başka teklifler de var. Ahmed, Dünya Kupasından sonra karar verecek" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sosyal medyada Galatasaray taraftarıyla temas halinde olan Ahmed Musa, kulübü Leicester'da yıllık yaklaşık 3,2 milyon euro kazanıyor. Cim Bom'da hedef, oyuncuyla 2,5 milyon euroya anlaşıp, kalan bedelin yine Leicester tarafından ödenmesi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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